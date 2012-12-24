На Чернігівщині скорочено 55% працівників СЕС

На Чернігівщині скорочено 55% працівників санітарно-епідеміологічної служби, тоді як попередньо скорочення штату працівників Державної санепідемслужби України передбачалось на рівні 40%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ліквідаційної комісії, заступник головного державного санітарного лікаря області Анатолій Валовенко.

За його інформацією, на 1 січня 2012 року в установах санепідемслужби Чернігівської області працювало 1587 працівників.

"Зараз для Чернігівської області гранична чисельність працівників санепідслужби складає 730 працівників, з них 57 державних службовців. Скорочення штату працівників Держсанепідемслужби України передбачалось на рівні 40%, для Чернігівської області цей показник склав майже 55% ", - уточнив А.Валовенко.

Поетапне скорочення працівників СЕС у першому-третьому кварталі проводилось, передусім, за рахунок вакантних посад, а також немедичних посад – водіїв, секретарів, бухгалтерів, обслуговуючого технічного персоналу. Нині працівникам, які звільняються з роботи, пропонується перепідготовка за рахунок МОЗ та подальше працевлаштування в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області на лікарських та медсестринських посадах, або працевлаштування в інших контролюючих органах у зв’язку з перерозподілом повноважень.

"Разом з тим, незважаючи на всі спроби зберегти кадровий потенціал та максимально забезпечити працевлаштування вивільнених працівників, 115 осіб зареєстровано в центрах зайнятості як такі, що втратили роботу", - констатував А. Валовенко.

Згідно з реформуванням Державної санітарно-епідеміологічної служби, на регіональному рівні передбачено створення територіальних органів, а на місцевому – відокремлених структурних підрозділів цих територіальних органів, керівники яких виконуватимуть повноваження головних державних санітарних лікарів відповідної адміністративної території. За рахунок створення міжрайонних органів сьогодні практично втричі зменшується кількість установ на місцевому рівні.