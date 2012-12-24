На Львівщині зіткнулися три легковики, двоє людей загинуло

На Львівщині внаслідок зіткнення трьох легкових автомобілів на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» двоє людей загинуло, ще дев’ятеро осіб з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, аварія сталася у неділю, 23 грудня, неподалік смт Рудки Самбірського району на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород».

За попередніми даними, водій автомобіля «Volkswagen Jetta», 57-річний житель Самбірського району, рухаючись у напрямку міста Самбора, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із легковиком «ВАЗ-2101» та з автомобілем «Daewoo Lanos».

Внаслідок ДТП водій та пасажир «ВАЗу» - загинули на місці ДТП, ще двоє пасажирів цього авто - отримали травми.

Окрім цього, у результаті ДТП постраждали водій та четверо пасажирів іномарки «Volkswagen Jetta», а також водій і пасажир автомобіля «Daewoo Lanos». Усіх дев’ятьох постраждалих доставлено до лікарні із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості.

Правоохоронці встановлюють обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.