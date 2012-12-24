Медикам Миколаївщини обіцяють житло

У бюджеті Миколаївської області на 2013 р. передбачено 2 млн. грн на компенсації за програмою «Доступне житло» для медиків і вчителів.

Як передає кореспондент УНІАН, у бюджеті Миколаївської області на 2013 рік, прийнятому сьогодні на 13-й сесії Миколаївської обласної ради, передбачено 2 млн. грн на компенсацію вступного внеску для медиків і вчителів, які захочуть взяти участь в програмі «Доступне житло».

Як пояснив після закінчення сесії голова Миколаївської обласної ради Ігор Дятлов, за середньої вартості двокімнатної квартири за пільговою програмою 300 тис. грн, вступний внесок становить 25% - 75 тис. грн, який не зможуть сплатити багато сімей лікарів і педагогів.

За словами І.Дятлова, в області катастрофічно не вистачає молодих фахівців цих професій у районних центрах і селах. Щоб залучити фахівців у глибинку, вирішено було частково компенсувати їм вступний внесок для придбання житла на пільгових умовах.

«Одними з перших в Україні ми ухвалили таке рішення, - відзначив І.Дятлов. - Якщо перший внесок за квартиру становить 75 тис. грн, то близько 37 тис. грн оплачуватиметься з бюджету. Це дасть можливість медикам і вчителям одержати довгождане житло за програмою Президента. А в цілому на програми, які працюють на покращення житлових умов жителів Миколаївської області, в нашому обласному бюджеті передбачено близько 7 млн. грн».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 грудня, Миколаївська обласна рада прийняла бюджет області на 2013 рік загальним обсягом доходів у сумі 2 млрд 539 млн. 834,94 тис. грн і обсягом витрат - 2 млрд 537 млн. 044,48 тис. грн.