Прокуратура Севастополя перевіряє роботу судмедекспертів

Прокуратура Севастополя перевіряє інформацію ЗМІ про порушення в комунальній установі «Севастопольське міське бюро судово-медичної експертизи».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Севастополя, в публікаціях, зокрема, стверджується, що в бюро «налагоджена ціла система фальсифікації експертиз, трупи в морзі зберігаються неналежним чином, а клієнтам не надають ті послуги, за які отримують гроші».

Також зазначається, що керівник бюро судово-медичної експертизи є власником приватного підприємства, яке займається наданням ритуальних послуг.

Прокуратурою Севастополя із залученням УБОЗ УМВС у місті Севастополі проводиться перевірка цієї інформації.

19 грудня низка севастопольських ЗМІ розповсюдили повідомлення ІА «Новий регіон», в якому, з посиланням на розповідь колишнього працівника установи, вказується на численні порушення в роботі комунальної установи «Севастопольське міське бюро судово-медичної експертизи».