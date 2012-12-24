На Чернігівщині горіло овочесховище.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Чернігівській області, у с. Івашківка Городнянського району вчора, 23 грудня, сталася пожежа в будівлі овочесховища, що належить ЗАТ Науково-виробниче об`єднання "Чернігівеліткартопля", де зберігалося близько 200 т фуражної картоплі.

Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 800 кв. м.

Причина пожежі, збитки та кількість пошкодженої сільськогосподарської продукції встановлюються. За попередньою інформацією, причиною загоряння стало недотримання правил пожежної безпеки працівниками овочесховища.

Як повідомив УНІАН керівник підприємства Ігор Шкурко, збитки від пожежі не є надзвичайно великими, оскільки "картопля не згоріла, а стала печеною і буде згодована худобі упродовж наступних двох місяців".