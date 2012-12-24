Дніпропетровська облрада не хоче подовжувати угоди з головлікарями

На черговій 17-ій сесії депутати Дніпропетровської обласної ради не подовжили трудові угоди на наступний рік головним лікарям 31 комунальної лікарні із загальної кількості 121 лікарня.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку депутати своїм рішенням звільнили 121 головного лікаря комунальних медичних закладів регіону у «зв`язку із закінченням строків трудової угоди». Іншим рішенням облради було призначено лише 91 керівника лікарень.

Під час обговорення даного питання виникла дискусія в ході якої, депутати неодноразово говорили про неприпустимість призначати головлікарів строком на 1 рік.

Депутати від фракцій КПУ та партії «Україна майбутнього» у своїх виступах заявили, що головне управління охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА не продовжує контракт з керівниками тих лікарень, де під час голосування на виборах до Верховної Ради 28 жовтня 2012 року правляча партія отримала менший відсоток, ніж очікувалося.

В той же час начальник головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валентина Гінзбург повідомила з трибуни сесії, що контракт з 31 головлікарем не подовжено через результати перевірок медичних закладів протягом останнього року.

«Протягом року тривали перевірки МОЗ, облздраву, фінансової інспекції. Є цифри,які свідчать про показники роботи діяльності медичних закладів. Я цими показниками не задоволена. Коли ми говоримо про збільшення фінансування на ліки, поставлене в лікарні висококласне медичне устаткування вартістю майже 150 млн грн, думаю, показники повинні бути кращими. І власне керівники відповідають за організацію використання наданих лікарням ресурсів», - зазначила В.Гінзбург.