На Луганщині вимушено припинено заняття в 90 школах

У Луганській області станом на 24 грудня припинено навчальний процес у 90 школах. Вимушені канікули почалися для 4595 учнів.

Як повідомили УНІАН в управлінні освіти і науки Луганської облдержадміністрації, через морози, а також незадовільний стан теплопостачання закрито 7 навчальних закладів у Марківському районі і ще 2 – в Попаснянському. Крім того, через складну епідеміологічну ситуацію (грип та ГРВІ) закрито одну школу в Слов’яносербському районі.

Також через морозну погоду канікули оголошено в 21 школі Білокуракинського району, 11 – у Меловському районі, 1 – в Новоайдарському, 25 – у Новопсковському і 22 – у Сватовському районах.