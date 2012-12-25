У Києві внаслідок пожежі загинула одна людина
09:29, 25 грудня 2012Новини регіонів
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Та постраждали троє осіб
У Києві внаслідок пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку від отруєння продуктами горіння загинула одна і постраждало троє осіб, серед яких дитина 2000 року народження.
Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежа сталася сьогодні о 2.30 у Деснянському районі Києва.
Всіх потерпілих у важкому стані госпіталізовано.
О 3.35 підрозділами МНС пожежу ліквідовано.
Причина пожежі встановлюється.
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