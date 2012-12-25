У Києві внаслідок пожежі загинула одна людина

У Києві внаслідок пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку від отруєння продуктами горіння загинула одна і постраждало троє осіб, серед яких дитина 2000 року народження.

Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежа сталася сьогодні о 2.30 у Деснянському районі Києва.

Всіх потерпілих у важкому стані госпіталізовано.

О 3.35 підрозділами МНС пожежу ліквідовано.

Причина пожежі встановлюється.