Житомирщина: 44 учні згорілої школи пішли на канікули

На Житомирщині півсотні учнів школи, що згоріла 22 грудня, пішли на вимушені канікули. Про це повідомили УНІАН у сільраді села Кривотин Ємільчинського району Житомирщини.

Водночас, уточнили у сільраді, батьки учнів не згодні з тим, що їхні діти позбавлені можливості проходити шкільну програму у нормальному режимі.

Будівля школи - ще довоєнних часів, це- колишня казарма прикордонної застави. У 1957 році у цій будівлі відкрили школу. Тепер, через пожежу 22 грудня, приміщення стало абсолютно непристосованим для навчань дітей. У школі навчається 44 учні.

Влада Ємільчинського району планує просити керівників області виділити кошти для будівництва нового приміщення школи, повідомли УНІАН у Ємільчинській райдержадміністрації. Тим часом батькам дітей запропоновано перенести навчання учнів після канікул до найближчої сусідньої школи села Сімаківка та пристосувати інші розташовані поруч зі школою приміщення для навчання молодших школярів.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня вночі у селі Кривотин Ємільчинського району Житомирської області горіла школа.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС у Житомирській області, виклик про пожежу надійшов в 0.30. Для ліквідації пожежі були задіяні три підрозділи рятувальників. Вогнем знищено дах і перекриття школи.

Під час пожежі ніхто не постраждав, її причину встановлюють фахівці Державної інспекції техногенної безпеки у Житомирській області.