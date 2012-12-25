Київрада передала міський центр серця у власність держави

Київрада дала згоду на передачу цілісного майнового комплексу Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця» у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні на сесії 65 з 83, зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Обговорення питання за участі директора центру серця Бориса Тодурова тривало близько години. Виступаючи перед депутатами, він зазначив, що центр не має необхідного фінансування вже понад 5 років, обладнання зношене і його необхідно замінити. За словами Б.Тодурова, цього року хірурги у центрі серця провели близько трьох тисяч операцій мешканцям різних регіонів України. У 2012 році з міського бюджету центру було виділено кошти на проведення 200 безкоштовних операцій для киян, переважно операції були зроблені дітям з пороком серця. Б.Тодуров запевнив, що за належного фінансування у центрі можна проводити близько 1,5 тисячі операцій виключно киянам.

Директор центру зазначив, що необхідність у фінансуванні закладу становить не менш як 150 млн грн на рік. Оскільки Київ виділяє лише близько 40 млн грн на рік, Б.Тодуров висловив переконання, заклад треба передати у власність держави, яка візьме на себе відповідні фінансові зобов’язання.

У свою чергу депутати зауважили, що саме місто вкладало кошти в будівництво центру серця, а тому необхідно, розглядаючи питання передачі його державі, вимагати або грошової компенсації, або юридичного забезпечення зобов’язань центру щодо пріоритетності обслуговування киян та проведення їм відповідних безкоштовних операцій.

Депутатам було запропоновано надати згоду на передачу Центру серця до сфери правління Міністерства охорони здоров’я з отриманням відповідної компенсації.

Цю ідею також підтримав присутній на засіданні народний депутат від партії «УДАР» Віталій Кличко. Він наголосив, лікарню не можна залишати без належного фінансування.

Водночас В.Кличко заявив, що депутати Київради мають вимагати укладення відповідної угоди з Центром серця та Міністерством охорони здоров’я про те, що киянам у закладі щороку безкоштовно робитимуть не менш як 1,5 тисячі операцій, а за відповідне фінансування повинен відповідати Кабмін.

Як повідомляв УНІАН, депутати Київради цього року двічі відмовлялись передавати міський центр серця з комунальної у державну власність.