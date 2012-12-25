Тернопільщина: неприйняття бюджету загрожує роботі "швидкої"

Заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Василь Гецько застеріг, що неприйняття до 1 січня бюджету області на 2013 рік загрожує функціонуванню лікарень швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після того, як сьогодні через брак кворуму не відбулася бюджетна сесія облради.

«Зараз гостро стоїть питання реформування швидкої медичної допомоги у центри екстреної медичної допомоги. У 2012-му такої статті видатків не було. А ні Тернопіль, ні райцентри не зможуть з 2013 року фінансувати ці витрати, оскільки це вже буде нецільове використання коштів і тоді комусь доведеться нести за це відповідальність. І якщо ми не приймемо до кінця року обласний бюджет, з 1 січня в лікарнях швидкої допомоги не буде з яких грошей придбати пальне, ліки. Не буде кому рятувати важкохворих», – застеріг В. Гецько.

Він додав, що виходячи з такої ситуації представники Тернопільської облдержадміністрації вели переговори з депутатами облради, аби ті прийняли бюджет області у такому вигляді, як він поданий, а вже потім вносили зміни і корективи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні через брак кворуму не відбулася бюджетна сесія Тернопільської облради. Загалом у залі зареєструвалося 50 депутатів, чого було замало для того, щоб сесія була правочинною.

Зокрема зареєструвалися 9 з 34 від ВО «Свобода», 5 із 7 від «Нашої України», 8 з 11 від УНП, 12 з 17 від “Єдиного центру”, 12 з 14 від Партії регіонів, 3 з 5 від Блоку Литвина та 1 позафракційний.

Керівник фракції ВО «Свобода» Марія Чашка значну відсутність своїх однопартійців пояснила їхнім самопочуттям та поганими погодними умовами.

«Можливо, хтось захворів, можливо, через замети не приїхали. Але якби були введені 16 нових депутатів, такої ситуації б не було. Відповідальність за те, що не відбувається сесія, лежить на керівництві ТВК, яке, не зважаючи на рішення судів, вже півтора року не вводить депутатів», – сказала М. Чашка.

Натомість керівник фракції Партії регіонів Павло Федик звинуватив представників ВО «Свобода» в інтригах.

Представник фракції партії «Наша Україна» Олександр Стадник на брифінгу зізнався, що представники УНП, НУ та ВО «Свобода» підписали спільну угоду, якою передбачено об’єднання зусиль для введення нових депутатів облради.

«Наша ключова вимога – ввести нових депутатів», – пояснив відсутність кворуму О. Стадник.