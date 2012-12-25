У Луганську мати залишила в маршрутці немовля

24 грудня о 16.10 у Луганську в маршрутному таксі №107 жінка залишила немовля.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків ГУ МВС України в Луганській області, в ході проведення оперативних заходів співробітники міліції встановили особу й місцезнаходження матері дитини, нею виявилася громадянка 1982 р.н.

Жінка пояснила, що в автобусі, в якому вона їхала з двома своїми дітьми (хлопчиком 2004 р.н. і дівчинкою 2012 р.н.), їй стало недобре, від чого вона впала в паніку. Де вона залишила дівчинку – не пам`ятає.

Дитину було госпіталізовано до дитячої лікарні з переохолодженням. За цим фактом проводиться перевірка.