Тернопільщина: чоловік помер від переоходження на власному подвір’ї

На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинула людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, труп 48-річного місцевого жителя виявили учора, 25 грудня, о 18 год. вечора на його власному подвір’ї в селі Залізці Зборівського району. Медики встановили, що причиною смерті стало загальне переохолодження.

В облуправлінні також повідомляють що, вчора в області троє людей були госпіталізовані з обмороженнями.

Так, до Чортківської центральної районної лікарні з діагнозом «загальне переохолодження, обмороження сідниць» потрапила 39-річна місцева жителька.

У Тернопільську міську лікарню №1 вранці з діагнозом «обмороження лівої стопи ІІ-ІІІ ступеня» було госпіталізовано 49-річного жителя села Жеребки Підволочиського району, а в обід з діагнозом «обмороження пальців обох кистей ІІ ступеня» – 42-річного жителя міста Шумськ.

