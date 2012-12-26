Тернопіль отримав дотацію на виплату зарплати медикам

Тернопіль отримав дотацію з Держбюджету на виплату зарплати освітянам і медикам за 2012 рік у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні прес-служби міської ради.

У ньому сказано, що місто таки отримало з Держбюджету дотацію у розмірі 3,5 млн грн, завдяки чому вдасться забезпечити стовідсоткову оплату праці до кінця року медикам та освітянам міста. Вчора на сесії було внесено відповідні зміни до міського бюджету. Зокрема на оплату праці управлінню освіти та науки міськради направили 1,866 млн грн, відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення – 1,633 млн грн.

Крім того, за рахунок субвенції з Держбюджету виділено додаткові кошти управлянню соціальної політики міськради. На виплату одноразової допомоги при народжені дитини спрямували 1,15 млн грн, на компенсацію пільг ветеранам війни - 782 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Тернопільська міська рада впродовж року неодноразово закликала Кабмін та Верховну Раду виділити додаткової дотації для забезпечення делегованих повноважень. Останнє таке звернення було прийнято на сесії міської ради у жовтні. У ньому йшлося, що місту не вистачає коштів на оплату за енергоносії бюджетним установам, а для самих бюджетників коштів на зарплати вистачало лише на 10 місяців.

19 листопада Асоціація «Ради Тернопільщини» прийняла звернення до Президента України та Кабінету міністрів з вимогою виділити кошти на зарплати працівникам бюджетної сфери. У зверненні вказано, що область недофінансовано майже на 175 млн грн, а відповідно до кінця року немає коштів на виплату зарплат вчителям, лікарям, працівникам культури та інших бюджетних сфер.