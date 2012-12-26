Непритомних від холоду дітей знайшли на автобусній зупинці

В Житомирській області правоохоронці врятували двох дітей, які знепритомніли від холоду на автобусній зупинці.

Як повідомила УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, 21 грудня близько 23 години у 18-градусний мороз двоє працівників Ружинського райвідділу УМВС України в Житомирській області повертаючись із Ружина додому в село Заріччя побачили на автобусній зупинці двох непритомних дітей 12-13-ти років та викликали швидку медичну допомогу.

До приїзду медиків чоловіки намагалися розбудити дітей, однак вони не реагували і мали явні ознаки сильного переохолодження. Правоохоронці зігрівали дітей: укутали у власний одяг та розтирали кінцівки. За словами медиків, які прибули на місце події, якби діти пробули на холоді ще півгодини, то вони б замерзли до смерті.

Постраждалих доставили в лікарню, де їм надали необхідну допомогу і вже виписали додому.

Представники міліції провели розмову з батьками щодо належного догляду за дітьми. Обидві сім’ї належать до, так званих, кризових.

