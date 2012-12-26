У Білій Церкві матір покинула новонародженого сина під аптекою

У Білій Церкві на Київщині матір покинула новонародженого сина у мороз під дверима аптеки на одній з центральних вулиць.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

Біля дитини була записка: «Хлопчика звати Нікіта. Добрі люди, допоможіть…».

«Маля в поліетиленовому пакеті, загорнуте в старий плед, криком виборювало собі життя в п’ятнадцятиградусний мороз», - зазначили в міліції.

Зокрема, як розповіли у ВЗГ, о 4.30 ранку крик дитини почула фармацевт. Визирнувши у віконце, жінка побачила пакет. В цей час повз проходив чоловік, який також озирнувся в бік згортка. Підійшовши ближче, він дістав звідти хлопчика. Жінка одразу викликала швидку та міліцію.

Лікарі «швидкої допомоги» констатували сильне переохолодження дитини. Хлопчику, який народився здоровим з вагою більше чотирьох кілограмів, близько двох діб. Наразі медпрацівники борються за його життя.

Міліція ж за даним фактом відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.135 Кримінального кодексу України (залишення матір’ю в небезпеці новонародженої дитини), яка передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Проводяться розшукові заходи з метою встановлення особи, яка залишила дитину в смертельній небезпеці.

Під час спілкування з правоохоронцями фармацевт розповіла, що хвилин за 20 до того, як виявили хлопчика, в домофон аптеки зателефонувала жінка, яка купила два знеболюючих препарати. Поводилася вона якось дивно, прикривала обличчя светром. Коли ж клієнтка почала розраховуватися за ліки, з її рук випав шматок паперу. Як з’ясувалося – та сама записка про Нікіту, зазначили в міліції.