У центрі Києва відключили від опалення сотню будинків

У Києві з 26 по 27 грудня аварійно-відновлювальні бригади «Київенерго» ліквідовуватимуть пошкодження в тепловій камері, що розташована на проїжджій частині вулиці Велика Васильківська, між вулицями Тверська та Ковпака.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київенерго», відключення споживачів проводилось 26 грудня з 09.00 до 14.00. Після цього фахівці компанії розпочали ремонтні роботи безпосередньо у теплокамері.

Відновлення теплопостачання споживачів розпочнеться о 10.00 27 грудня.

На час ліквідації пошкодження теплопостачання тимчасово припинене у 92 споживачів, серед яких 48 житлових будинків, 2 дитсадка, 2 школи та 39 відомчих будинків. Ці споживачі розташовані на вулицях Боженка, Велика Васильківська, Горького, Миколи Грінченка, Димитрова, Тельмана, Івана Федорова, Ямській, Тверській, Предславинській, Щорса.

Як зазначається в повідомленні, служби компанії розпочали попередження споживачів про тимчасове відключення від теплопостачання увечері 25 грудня.

За даними «Київенерго», пошкодження у теплокамері фахівці виявили два тижні тому під час планового обходу. Щоб не припиняти теплопостачання споживачів у період низьких температур, ліквідацію пошкодження відтермінували. Однак увесь цей час виявлене пошкодження перебувало під постійним наглядом фахівців. З настанням потепління, 26 грудня, аварійно-відновлювальні бригади «Київенерго» розпочали ліквідацію пошкодження.