У Чернігові ліквідовано станцію швидкої допомоги

Чернігівська міська рада прийняла рішення про ліквідацію станції швидкої медичної допомоги.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено сьогодні на засіданні 28 сесії Чернігівської міської ради.

Міський голова Олександр Соколов пояснив депутатам, що у міському бюджеті наступного року видатки на швидку допомогу не передбачено. Близько 20 млн грн, які необхідні для забезпечення роботи швидкої допомоги у Чернігові упродовж року, включено до обласного бюджету.

«Питання болісне, але є закон, який ми повинні виконувати. Ми забезпечені необхідними ресурсами на два місяці, щоб реагувати на виклики. Реорганізацію потрібно провести, це необхідність», - сказав О.Соколов. Також Чернігівська міська рада ще одним своїм рішенням передала відповідне майно з комунальної власності в обласну.

Як повідомлялося, 21 грудня Чернігівська обласна рада створила обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Центр створено з метою покращання надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим, які перебувають у невідкладних станах у повсякденних умовах та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Рішення передбачає, що станції екстреної (швидкої) медичної допомоги у містах Чернігові буде функціонувати як відокремлений структурний підрозділ обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.