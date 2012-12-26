У Тернополі перевіряють обставини падіння дитини в колодязь

Прокуратура Тернополя розпочала перевірку обставин падіння дитини в каналізаційний колодязь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

У повідомленні зазначається, що у зв’язку зі складними погодними умовами, що тривають упродовж останнього періоду, прокуратурою Тернополя уже було організовано перевірки належного використання підземних комунікацій та наявності каналізаційних люків, розчищення їх від снігу. Відповідне доручення було дано міському голові Тернополя.

Після вчорашнього падіння дитини у каналізаційний колодязь, що мало місце на вул. Корольова, прокуратура зобов’язала міську раду звернути особливу увагу на безпечність експлуатації каналізаційних мереж.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня у Тернополі 11-річна дівчинка провалилась на двометрову глибину в заметений снігом каналізаційний колодязь на вул. Корольова. За допомогою спеціального обладнання працівники МНС підняли дитину на поверхню та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

За даними лікарів, дівчинка почувається добре, її життю нічого не загрожує.