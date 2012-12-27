ДАІ Києва попереджає про ускладнення ситуації на дорогах

ДАІ Києва попереджає водіїв про ускладнення ситуації на дорогах через несприятливі погодні умови.

Як зазначається в переданому УНІАН повідомленні столичної Державтоінспекції, зокрема, 27-28 грудня очікується підвищення температури, місцями налипання мокрого снігу, а це, безумовно, ускладнить рух транспорту і пішоходів.

За таких погодних умов столична Державтоінспекція закликає водіїв під час руху бути максимально уважними та обережними, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.

Також ДАІ закликає киян та гостей міста зважити на складні погодні умови і не залишати автомобілі на краю проїзної частини, оскільки це значно ускладнює прибирання снігу.