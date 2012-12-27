На Вінниччині отруїлися чадним газом 4 особи

Вчора о 22.30 у Немирові Вінницької області у двоповерховому житловому будинку, в квартирі на першому поверсі, через порушення правил експлуатації газової колонки отруїлися чадним газом 4 особи.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, постраждалих у стані середньої важкості госпіталізовано до реанімаційного відділення міської лікарні.