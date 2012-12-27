У Чорному морі біля Тендровської коси зник військовослужбовець

У Чорному морі біля Тендровської коси неподалік берега перекинувся човен з трьома людьми, один з них - 36-річний старший матрос контрактної служби - не вийшов на берег.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС України у Херсонській області, 26 грудня близько 11:00 у Голопристанському районі під час переправи з Тендровської коси до Очакова на відстані 50 метрів від берега коси перекинувся металевий човен з двома рибаками і одним військовослужбовцем контрактної служби (в/ч А 2637 м. Очаків). Рибаки уплав дісталися берега, а військовослужбовець зник.

На сьогодні заплановано залучення морського водолазного судна військової частини з пошуковою групою.

У разі потреби підготовлено до залучення водолазну групу теруправління МНС Херсонської області. Оповіщено чергові служби району, місцеве населення, прикордонна служба і райвідділ управління МВС.