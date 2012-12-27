На Київщині було поновлено права 18 тисяч дітей

Упродовж 2012 року у Київській області за прокурорського втручання було поновлено права на життя і здоров’я, освіту, опіку, піклування, усиновлення, працю і працевлаштування, соціальний захист, житлові та майнові права 18 тисяч дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, діяльність прокурорів спрямовувалася на реальне поновлення прав дітей, через надання оцінки діяльності органів влади, контролюючих та правоохоронних органів, на які законом покладено обов’язки щодо охорони дитинства.

За прокурорського втручання протягом поточного року до відповідальності притягнуто майже 600 осіб.

На користь дітей відшкодовано 4,9 млн грн стипендій, державної допомоги.

Крім того, впродовж року спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості вчинених підлітками злочинів, що є наслідком вжитих органами прокуратури області координаційних заходів щодо профілактики правопорушень та злочинів у підлітковому середовищі. Підлітками скоєно злочинів на 29,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Також на 30% зменшилась кількість вчинених неповнолітніми тяжких та особливо тяжких злочинів.