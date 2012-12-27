У центрі Києва крижана глиба, що впала з даху, вбила жінку

Прокуратура Шевченківського району Києва зобов’язала райуправління міліції з’ясувати усі обставини смертельного травмування жінки внаслідок падіння крижаної глиби та встановити винних посадовців, недбалість яких призвела до тяжких наслідків.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Шевченківського району міста Києва.

26 грудня близько 18.00 з покрівлі будинку № 20 по вул. Ярославів вал впала крижана глиба і травмувала 49-річну жінку, котра йшла по тротуару. Постраждала була доставлена до Київської міської клінічної лікарні № 17. За інформацією медиків, вона отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом поперекового відділу хребта, забій грудної клітини, забій серця, травми внутрішніх органів. Сьогодні о 5.00 жінка померла.

За фактом смертельного травмування людини Шевченківським райуправлінням міліції відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.

Прокуратура Шевченківського району зобов’язала територіальне управління Держгірпромнагляду і Головне управління з благоустрою КМДА провести перевірку та надати висновки щодо причин, які призвели до трагедії.