На Оболоні у дитячій поліклініці відкрили басейни

Сьогодні голова КМДА Олександр Попов відкрив після капітального ремонту басейни у відділенні відновлювального лікування у Центральній районній дитячій поліклініці Оболонського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відтепер діти з неврологічною патологією, наслідками травм, опіків та інших хвороб виконуватимуть усі лікувальні вправи, які допомагають їм подолати хвороби та зміцнити імунітет у нових басейнах із сучасним обладнанням. Відділення відновлювального лікування загальною площею 480 кв. м також забезпечує проведення масажу, лікувальної фізкультури та роботу кабінету спелеотерапії, для дітей різного віку, зокрема – грудних.

У КМДА зазначили, що капітальний ремонт басейнів виконувався вперше за 26 років функціонування закладу.

Під час відкриття О.Попов підкреслив вагомість події для всіх дітей Оболонського району та їхніх батьків, адже мова йде про здоров’я маленьких киян.

«Профілактика захворюваності та оздоровлення найменших мешканців столиці – надзвичайно важлива тема, якій ми приділяємо особливу увагу. У Києві діє окрема програма, що передбачає відновлення роботи та відкриття нових оздоровчих басейнів в усіх районах міста. Сьогоднішня подія – це лише перші кроки у напрямку амбітних планів, які ми ставимо перед собою щодо розвитку мережі лікувально-профілактичних басейнів у столиці», – зазначив О.Попов.

Так, завдяки проведеному капітальному ремонту у великому басейні на 192 кв. м, глибиною 0,75-1,1 м, чаша якого складає 60 кубометрів для дітей старшого та підліткового віку, а також у басейні для немовлят на 103,8 кв. м, глибиною 0,95-1,1 м, чаша якого – 20 кубометрів, замінено покриття чаш басейнів, встановлена нова сучасна очисна система води, що дозволяє підігрівати її від 27до 33 градусів, та дає змогу економити витрати води.

Принциповим у модернізації басейнів є те, що створено замкнутий цикл циркуляції води в басейнах. Вода постійно забирається з басейнів на очистку, проходить фільтрацію і повертається очищеною і знезараженою назад в басейн. Дезінфекція води в басейнах проводиться завдяки спеціальним хімічним реагентам, які знезаражують воду. Для точного дозування СL і pH басейни оснащені автоматичними станціями, які самостійно дозують реагенти.

У басейнах поновлені внутрішні стіни та відремонтована стеля, замінені всі вікна та двері. Оновлено коридор відділення відновлювального лікування, а також зроблено ремонт фасаду басейнів. Оновлено і витяжну вентиляцію, що дасть змогу збільшити час експлуатації басейнів та покращити їхній мікроклімат.

Таким чином, після реконструкції і модернізації лікувальний заклад отримав технологічно нові басейни, де діти зможуть залюбки проводити як реабілітацію після травм і хвороб, так і оздоровче плавання, зміцнюючи своє здоров’я.