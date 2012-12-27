У Полтаві відкрито восьмий в Україні перинатальний центр

Сьогодні в Полтаві в рамках Національного проекту «Нове життя» відкрито восьмий в Україні перинатальний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття взяли участь перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова та віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул.

Як розповіла І.Акімова, новий обласний перинатальний центр допоможе знизити материнську та дитячу смертність та поліпшити демографічну ситуацію в регіоні.

«Національний проект «Нове життя» - один з вагомих державних проектів країни. Це вже 8 центр, що запрацював в країні. Приємно, що крім бюджетних коштів в його будівництво вкладалися кошти спонсорів. Та й загалом, в області, де цим проектом займався особисто губернатор, відкрито такий потрібний заклад”, - сказала І.Акімова.

О.Вілкул відзначив, що у відкритих перинатальних центрах вже народилося 17 тисяч немовлят.

“Завдяки цим центрам смертність новонароджених вдалося знизити майже в 2 рази”, - зазначив О.Вікул.

За словами губернатора Полтавської області Олександра Удовіченка, перинатальний центр Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського – заклад ІІІ рівня надання медичної допомоги потужністю 84 ліжко-місць, 2500 пологів, для забезпечення жінок та новонароджених Полтавської області високоспеціалізованою медичною допомогою.

Загальна кошторисна вартість робіт становила 67,8 млн грн, із них 28,2 млн грн – вартість медичного обладнання.

Довідка УНІАН. Реконструкцію корпусу Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.Скліфосовського було розпочато у червні 2012 року. Роботи здійснено відповідно до вимог Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства». Заклад обладнаний сучасною апаратурою.

У перинатальному центрі створено навчально-практичний тренінговий центр для підготовки лікарів акушер-гінекологів, неонатологів, анестезіологів, сімейних лікарів, середнього медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів області.

У закладі впроваджено сучасні телекомунікаційні технології, що дозволяють у режимі реального часу проводити консультації з провідними фахівцями інших лікувальних закладів. Налагоджено взаємодію з науковими установами Національної академії наук України.

Проект ініціював Президент України Віктор Янукович за підтримки Фонду Віктора Пінчука. В Україні за два роки вже введено в експлуатацію перинатальні центри у Кіровограді, Донецьку, Харкові, Житомирі, Дніпропетровську, Києві, Сімферополі та Полтаві.

Протягом 2013-2014 років планується створити перинатальні центри у Запорізькій, Луганській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській, Чернівецькій, Київській, Черкаській, Львівській, Херсонській областях та другий центр у Києві.