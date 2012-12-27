У Чернівцях колишній прикордонник підірвав медуніверситет

Сьогодні, 27 грудня, близько 12:00 в приміщенні медуніверситету по вулиці Кобилянській стався вибух, повідомляють Коментарі.

Невідомий, обв´язаний вибухівкою, зайшов у приміщення. Як передає «vidido.ua», вибухівка спрацювала. Незнайомець, який за попередніми даними, колишній прикордонник, загинув.

За даними видання, ще двох поранених доставлено у лікарню.

Також є дані, що незнайомець був у неприязних стосунках з одним із викладачів.