Стала відома причина отруєння людей у Львові

Фахівці Державної санітарно-епідеміологічної служби України встановили, що отруєння 12 людей у львівському кафе-барі «Святослав» сталося через неналежне відношення власників та керівників закладу до дотримання вимог санітарного законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, така інформація була оприлюднена сьогодні під час засідання надзвичайної протиепідемічної комісії при ЛОДА з приводу ситуації, коли після святкування корпоративу в кафе-барі «Святослав» 12 осіб було госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні з діагнозом «гостра кишкова інфекція, гастроентероколіт».

Як зазначається у повідомленні прес-служби, голова протиепідемічної комісії - керівник апарату Львівської ОДА Іван Груник відзначив, що протягом 2012 року в області сталося 5 спалахів гострих кишкових захворювань, в яких постраждало понад 140 осіб.

За його словами, у більшості випадків причиною захворювань було неналежне відношення власників та керівників закладів громадського харчування до дотримання вимог санітарного законодавства, самовільне розширення асортименту страв дозволеного держсанепідслужбою, використання страв, виготовлених у домашніх умовах.

Головний санітарний лікар Львіської області Роман Павлів відмітив, що „аналогічна ситуація мала місце у кафе-барі «Святослав», що було встановлено фахівцями держсанепідслужби в ході проведеного епідемічного розслідування випадків захворювання”.

За результатами проведеного засідання, голова комісії дав ряд доручень держсанепідслужбі, МВС у Львівській області, управлінню ветеринарної медицини, спрямованих на попередження та профілактику захворювань серед населення.

Як повідомляв УНІАН, впродовж 24-26 грудня до інфекційного відділення Львівської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано 12 осіб, які у місті Винники в готельно-ресторанному комплексі «Святослав» були на корпоративній вечірці.

Всього на корпоративі перебувало 130 співробітників ЗАТ «Видавничий дім «Високий замок». Станом на 7.00 27 грудня госпіталізовані перебувають у задовільному стані.