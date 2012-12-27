У Тернополі бурулька тяжко травмувала 46-річного чоловіка

У Тернополі внаслідок падіння бурульки серйозні травми отримав 46-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, нещасний випадок стався учора близько 17 години. Травми потерпілий отримав внаслідок падіння бурульки з даху магазину. Перехожі одразу викликали швидку, після чого чоловіка госпіталізували у Тернопільську обласну лікарню. Там у нього встановили закриту черепно-мозкова травму, струс головного мозку та пошкодження шийно-грудного відділу спинного мозку.

Рятувальники після інциденту закликали жителів міста, щоб уникнути травмування, не ходити під дахами будівель, а також під балконами, не заходити за межі встановлених огороджень, над якими нависають бурульки. Власників автотранспорту закликають бути обережними та не припарковувати автомобілі біля будинків.