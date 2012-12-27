У Луганській області обмежено водопостачання

У луганській області містам Антрацит і Красний Луч сьогодні, 27 грудня, через проведення ремонтних робіт водоводів понижено постачання води у денні і вечірні години до 50-60%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «Луганськвода», о 6.00 розпочато ремонтні роботи окремих ділянок два сталевих водоводів діаметром 900 мм і 1000 мм між Алчевською насосною станцією 4-го і Петровською насосною станцією 5-го підйому.

Як показало попереднє обстеження, причиною витоку стало зношення водоводів (їх прокладено у 1968 році). До місця відновлювальних робіт доставлено необхідну спецтехніку і устаткування.

Роботи, ймовірно, триватимуть до 23:00 27 грудня. До 10-12 годин 28 грудня планується відновити водопостачання міст у нормальному режимі.

Як повідомляв УНІАН, 6-8 грудня ТОВ «Луганськвода» обмежила подачу води 10 містам Луганської області у таких об`ємах: Красний Луч, Антрацит - 40%; Алчевськ, Перевальськ, Первомайськ, Попасна, Стаханов, Брянка — 20%; Артемівськ, Зоринськ — 60%.

21-22 грудня через прорив водоводу було знижено водопостачання містам Перевальськ – до 20%, Красний Луч і Антрацит - на 30%.

24-25 грудня з тих самих причин було знижено водопостачання містам Стаханов і Брянка на 20%.