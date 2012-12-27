З Полтавської області вивезуть усі отрутохімікати

У 2013 році з території Полтавської області буде вивезено всі отрутохімікати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на брифінгу заявив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської ОДА Михайло Андрусенко.

За його словами, вивіз отрутохімікатів область почала в 2011 році. «Тоді ми не уявляли весь обсяг цієї роботи. Кількість пестицидів виявилася значно більшою, ніж очікувалося, тому доводилося робити повторну інвентаризацію. За ці два роки ми вже очистили повністю Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Чутівський, Новосанжарський і Полтавський райони. На це виділили понад 15 мільйонів гривень і з обласного, і з державного бюджетів", - сказав начальник управління

М.Андрусенко зазначив, що "залишилося ще декілька сотень тонн отрутохімікатів у 8 районах області – Гребінківському, Лохвицькому, Лубенському, Миргородському, Пирятинському, Чорнухинському, Оржицькому, Машівському й з центрального складу сільгоспхімії в місті Хорол".

Він також додав, що на очищення області від непридатних пестицидів із Державного бюджету на 2013 рік виділено понад 9 млн грн.