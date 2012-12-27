Полтавський перинатальний центр стане навчальним закладом

На базі новоствореного Полтавського обласного перинатального центру, відкриття якого відбулося сьогодні в рамках реалізації Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства», здійснюватиметься підготовка медичних працівників для всієї України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це під час відвідування центру заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова.

«Тут дуже хороший навчальний тренінговий центр, який стане опорою для підготовки і перепідготовки фахівців не тільки Полтавської області, а й, сподіваюся, багатьох інших областей», - сказала вона.

За словами І.Акімової, підготовка висококваліфікованих кадрів є обов’язковою складовою проекту «Нове життя». Йдеться насамперед про тренінгові програми для фахівців-медиків, навчання за якими проводиться на потужностях нових перинатальних центрів, оснащених найсучаснішим обладнанням. «Цей центр побудований за технологіями, які відповідають міжнародним стандартам», - додала перший заступник глави АПУ.

І.Акімова також зауважила, що завдяки активному співробітництву з міжнародними партнерами робота з підготовки кадрів постійно розширюється - з початку роботи проекту понад 3,5 тис лікарів уже пройшли навчання за цією програмою. «Ми вирішимо завдання підвищення якості надання допомоги матері і дитині. Це завдання, яке ставить перед нами Президент, і завдання, яке ставиться всім світовим співтовариством», - резюмувала перший заступник глави АПУ.