У Тернополі з 1 січня "швидка" не виїжджатиме на виклики?

Якщо сесія Тернопільської облради не відбудеться до 31 грудня, з 1 січня 2013 року швидка допомога не зможе виїжджати на виклики.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час зустрічі з головою облдержадміністрації, його заступником з гуманітарних питань та представниками обласного управління охорони здоров’я заявив головний лікар Тернопільського міського комунального закладу «Станція швидкої медичної допомоги» Михайло Джус.

Він пояснив, що з 1 січня 2013 року в дію вступає Закон України «Про екстрену медичну допомогу», відтак замість лікарень швидкої допомоги будуть створені обласні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вони будуть фінансуватися з обласного бюджету, міський бюджет уже не зможе фінансувати діяльність швидкої допомоги, оскільки це буде нецільове використання коштів.

«На теренах області нам потрібно через рішення сесії обласної ради створити такий центр, зареєструвати його юридично, визначитися по штатах та по структурі, яка має бути на території області. Це перше питання. Друге питання – це фінансування. Що перше, що друге питання – це сесійні питання», – підкреслив М.Джус.

Відтак, наголосив він, щоб швидка допомога нормально функціонувала, дані питання необхідно прийняти до Нового року.

«Звичайно ж, машини не виїдуть, якщо вони не будуть мати медикаментів, бензину. Треба думати й за заробітну плату», – додав М.Джус.

Як повідомляв УНІАН, впродовж 25 та 27 грудня депутати обласної ради тричі не змогли розпочати сесію через відсутність кворуму. На ній, окрім іншого, мали б і затвердити бюджет області на 2013 рік. Найбільше відсутніх було у складі найбільшої фракції облради ВО «Свобода». Вони, зокрема, аргументують свою відсутність тим, що питання бюджету області на 2013 рік не отримало позитивних висновків жодної із профільних комісій. 27 грудня розпочалися, ініційовані "Свободою", громадські слухання з обговорення проекту бюджету області на 2013 рік, які мають продовжитися 2 січня 1013 року.

Сьогодні, 27 грудня, голова облдержадміністрації Валентин Хоптян заявив, що якщо облрада не зможе функціонувати та приймати необхідні рішення, то він готовий ініціювати її перевибори.