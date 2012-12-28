В Ялті сталася сутичка: травмовано двоє людей

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом сутички через земельну ділянку в Ялті - на Полікурівському пагорбі активісти-громадські діячі намагалися запобігти встановленню огорожі навколо ділянки й зіткнулися з протидією з боку співробітників охоронної фірми, постраждали двоє людей.

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури Криму.

"Охоронці, аби зупинити натиск супротивників, застосували газовий балончик і вистріли в повітря. За меддопомогою звернулися двоє постраждалих", - йдеться в прес-релізі.

Дані про правопорушення, яке попередньо кваліфіковано за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Інші подробиці не повідомляються.