На Полтавщині низький рівень смертності новонароджених

Перший заступник Глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова заявляє, що Полтавська область одна з тих, де найнижчий рівень смертності новонароджених.

Про це вона повідомила після відкриття обласного перинатального центру. «Полтавська область - це область, де рівень материнської та дитячої смертності найнижчий в Україні», - сказала І.Акімова.

У 2012 році в Полтавській області не зафіксували жодного випадку смерті новонародженої дитини.

Також І.Акімова висловила сподівання, що відкриття обласного перинатального центру в Полтаві збільшить доступність якісної допомоги для жінок, яким це потрібно.

«Поява такого центру допоможе збільшити рівень доступності допомоги абсолютно для всіх жінок, які цього потребують, навіть з віддалених куточків області», - зазначила І.Акімова.