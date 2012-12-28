На Полтавщині низький рівень смертності новонароджених
Заявляє Акімова
Перший заступник Глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова заявляє, що Полтавська область одна з тих, де найнижчий рівень смертності новонароджених.
Про це вона повідомила після відкриття обласного перинатального центру. «Полтавська область - це область, де рівень материнської та дитячої смертності найнижчий в Україні», - сказала І.Акімова.
У 2012 році в Полтавській області не зафіксували жодного випадку смерті новонародженої дитини.
Також І.Акімова висловила сподівання, що відкриття обласного перинатального центру в Полтаві збільшить доступність якісної допомоги для жінок, яким це потрібно.
«Поява такого центру допоможе збільшити рівень доступності допомоги абсолютно для всіх жінок, які цього потребують, навіть з віддалених куточків області», - зазначила І.Акімова.