Сім’ї, в яких діти постраждали від інфекції в Богодухові, отримали допомогу

Компенсацію в розмірі 1000 гривень на кожну дитину отримали сім`ї, діти яких постраждали унаслідок спалаху інфекційного захворювання в Богодухові.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за словами голови облдержадміністрації Михайла Добкіна, для надання допомоги сім’ям були знайдені позабюджетні кошти, і влада свою обіцянку виконала.

«Під час зустрічі з сім`ями було у хвалене рішення про пошук позабюджетних засобів для компенсації витрат на лікування кожної дитини. Ми ці кошти знайшли, і сім`ї компенсацію отримали», - сказав у своєму коментарі М.Добкін.

Матеріальні кошти на відновлення здоров`я 114 школярів були вручені членам їхніх родин у Богодухівській районній державній адміністрації, повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня - початку жовтня 2012 року в Богодухові був зафіксований спалах інфекційного захворювання серед школярів. Носієм інфекції став постачальник, який забезпечував кілька навчальних установ району.

Були вжиті всі необхідні заходи щодо усунення причин захворювання дітей.

11 жовтня під час виїзного засідання з питання захворювання дітей було ухвалено рішення виділити по тисячі гривень на лікування і оздоровлення сім`ям хворих дітей. Тоді ж голова Харківської облдержадміністрації М.Добкін доручив своїм заступникам забезпечити закупівлю всіх необхідних медикаментів для Богодухівської районної лікарні, щоб всі ліки діти отримували безкоштовно.