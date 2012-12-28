У Маріуполі троє людей отруїлися чадним газом

У Маріуполі Донецької області троє людей отруїлися чадним газом, один із них помер.

Про це повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, 27 грудня о 21.50 в Іллічівському районі Маріуполя в приватному житловому будинку в результаті порушення правил пожежної безпеки при експлуатації вугільної печі загинув 59-річний чоловік, отруївшись чадним газом. Разом із ним отруїлися дві жінки, 57 і 90 років, але їх в стані середньої тяжкості було госпіталізовано до реанімаційного відділення міської лікарні № 5.