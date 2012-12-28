ДАІ просить столичних водіїв бути максимально уважними

Столичне управління ДАІ попереджає про ускладнення погодних умов і просить водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, з інформацією гідрометцентру у столиці 29-30 грудня очікується різке зниження температури до 5-12º морозу, що сприяє замерзанню мокрого снігу на дорогах та появі ожеледиці, а це безумовно ускладнить рух транспорту і пішоходів. У зв’язку з цим Державтоінспекція звертається до киян та гостей міста зважити на складні погодні умови і не залишати автомобілі на краю проїзної частини, оскільки це значно ускладнює прибирання снігу.

ДАІ зазначає, що для прибирання доріг задіяні усі наявні ресурси.

Державтоінспекція організує службу нарядів ДПС на маршрутах відводу транспорту при виникненні заторів, які також сприятимуть створенню безпечних умов для безперешкодного пересування аварійних бригад і спеціалізованих формувань, задіяних до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

За таких погодних умов столична ДАІ закликає водіїв під час руху бути максимально уважними та обережними, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.