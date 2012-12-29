Теплопостачання Полтави відновлене у повному обсязі

Сьогодні вже відновлене теплопостачання чотирьох мікрорайонів Полтави, які були відключені для термінового ремонту тепломережі. Міська влада та комунальники спрацювали на випередження, чим відвернули загрозу серйозної аварії. Про це повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Олександр Аліпов, інформує прес-служба Мінрегіону України.

«Це не був порив, як і не був плановий ремонт. Під час морозів, які панували нещодавно, в процесі експлуатації найбільшої в місті котельні, розташованої на вулиці Ціолковського, 8, було виявлено зношену ділянку тепломережі, що загрожувала серйозною, якщо не катастрофічною аварією вже у найближчому у майбутньому. Фахівці комунального підприємства «Полтаватеплоенерго» дочекалися найбільш значного підвищення температури повітря та мусили провести терміновий позаплановий ремонт. Таким чином було усунуто загрозу крупної аварії під час новорічних та різдвяних свят», - відзначив перший заступник очільника Мінрегіону.

Як повідомляв УНІАН, у майже 180 тис. жителів Полтави з 6:00 28 грудня було відключено від опалювання і гарячої води у зв`язку з екстреним ремонтом найбільшої котельної, яка належить комунальному підприємству «Полтаватеплоенерго».

У зв`язку з ремонтом, окрім житлових будинків, від теплопостачання було відключено дитячу поліклініку, лікарню, 2 школи і 4 дитячих садки.

«Комунальні служби міста спрацювали оперативно, і вже о 15:00 ремонтні роботи були завершені та розпочато подачу теплоносія в систему. Ще через дві години тепло повернулося у помешкання людей. Таким чином, зараз теплопостачання обласного центру відновлене повністю. Зі свого боку, Мінрегіон України відстежував ситуацію та готував термінові заходи із координації допомоги із інших регіонів та від центральних органів влади, яку вони повністю були готові надавати полтавчанам у випадку, якби ситуація ускладнилася чи вийшла з-під контролю», - прокоментував хід аварійно-відновних робіт О.Аліпов.