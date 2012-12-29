Рівненщина: 7-річному хлопчику петарда відірвала палець
15:01, 29 грудня 2012Новини регіонів
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Знайшов на вулиці
На Рівненщині семирічному хлопчику вибухом петарди відірвало палець.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
За даними УЗГ, медики поставили потерпілому діагноз: травматична ампутація пальця на лівій руці. Хлопець пояснив, що травму отримав через неправильне поводження з петардою, яку знайшов на вулиці, зазначили в міліції.
У зв’язку з чим, міліція закликає громадян обережно поводитися з піротехнікою, особливо приділяти підвищену увагу поведінці дітей, аби не допустити їх травмування.
Також в міліції зазначили, що в результаті вжитих заходів, в Україні з незаконного обігу вилучено 15 тонн піротехніки.
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