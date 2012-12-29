У Полтаві чоловік впав у шахту ліфта і травмувався.

Про це журналістам повідомив начальник центру пропаганди ТУ МНС України в Полтавській області Віталій Шкаревський.

За його словами, подія сталася в одному з будинків у мікрорайоні Левада.

«Сьогодні, 29 грудня, в одному з будинків в шахту ліфта впав чоловік. Рятувальникам про інцидент повідомили мешканці будинку. Вони почули, що на дні шахти хтось стогне, заглянувши туди, побачили чоловіка - одного з мешканців цього будинку, що проживає на 7 поверсі. Як і чому він впав поки невідомо. Полтавчанин сильно травмувався. До приїзду медиків першу допомогу йому надали рятувальники, потім підняли на спеціальних ношах та передали лікарям», - сказав В.Шкаревський.

Медики госпіталізували потерпілого. Який йому поставлено діагноз поки не повідомляється.