У Житомирі брила льоду проламала голову 18-річній дівчині
18:13, 29 грудня 2012Новини регіонів
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Наразі медики борються за її життя
У Житомирі вчора, 28 грудня, брила льоду впала на 18-річну дівчину і проломила їй голову.
Як повідомили УНІАН у Житомирській міській станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, подія сталася у Житомирі на тролейбусній зупинці біля перехрестя вулиць Київська і Московська.
Від падіння брили 18-річна дівчина отримала відкриту черепно-мозкову травму і її у тяжкому стані госпіталізували в одну з лікарень Житомира, де вона й досі перебуває. Наразі медики борються за її життя.
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