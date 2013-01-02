Хмельниччина: 4 людини потрапили до лікарень з переохолодженням

09:07, 02 січня 2013
Новини регіонів
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Відмороження китиць і стоп

У Хмельницькій області за добу чотири людини потрапили до лікарень з переохолодженням.

Як повідомили УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального управління МНС в області, чоловік 1963 р.н., житель с. Гірчична Дунаєвецького району госпіталізований з відмороженням китиць і стоп.

Також до лікарні доставлений житель села Малі Юначки, 1951 р.н., з відмороженням правої стопи.

У Кам’янець-Подільському районі зафіксовано два випадки переохолодження. Зокрема, житель села Довжок 1947 р.н. був доставлений у району лікарню з порушенням кровообігу, загальним переохолодженням. На даний час він перебуває в реанімації. Житель села Рогізна доставлений до реанімації з діагнозом «алкогольна кома та загальне переохолодження».

Як відомо, на Хмельниччині функціонують 359 пунктів обігріву, де впродовж останньої доби було надано допомогу 13 особам.

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