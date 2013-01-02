Вінниччина: врятовано чоловіка, якого засипало у колодязі

У селі Рахни-Лісові Шаргородського району Вінницької області врятовано людину, яку частково засипало у колодязі на глибині 18 метрів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Потерпілого підняли на поверхню сьогодні, 31 грудня, о 00.50. Його стан задовільний. Він госпіталізації не потребує, поінформували в Держслужбі.

«Протягом проведення рятувальної операції з потерпілим постійно підтримувався мовний контакт, було винайдено можливість подачі йому кисню та продуктів харчування», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вдень 29 грудня у с. Рахни-Лісові під час чистки колодязя внаслідок обвалу землі було присипано чоловіка.