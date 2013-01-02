Вінниччина: врятовано чоловіка, якого засипало у колодязі
10:08, 02 січня 2013Новини регіонів
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На глибині 18 м
У селі Рахни-Лісові Шаргородського району Вінницької області врятовано людину, яку частково засипало у колодязі на глибині 18 метрів.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Потерпілого підняли на поверхню сьогодні, 31 грудня, о 00.50. Його стан задовільний. Він госпіталізації не потребує, поінформували в Держслужбі.
«Протягом проведення рятувальної операції з потерпілим постійно підтримувався мовний контакт, було винайдено можливість подачі йому кисню та продуктів харчування», - зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, вдень 29 грудня у с. Рахни-Лісові під час чистки колодязя внаслідок обвалу землі було присипано чоловіка.
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