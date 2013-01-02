У Тернополі чоловік потрапив під колеса та отримав важкі травми

У Тернополі 24-річний чоловік, який намагався на ходу сісти на потяг, попав під колеса та отримав важкі травми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у лінійному відділі залізничної станції «Тернопіль», інцидент стався 1 січня. Чоловік намагався заскочити у потяг №25 «Одеса-Львів», який уже рухався, однак зісковзнув і потрапив під колеса, які ампутували йому ліву ногу на рівні гомілки.

Потерпілого у шоковому стані госпіталізували в першу міську лікарню. У нього виявлено численні травми, струс головного мозку, закритий перелом ключиці.