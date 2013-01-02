Львівщина: вибухом петарди обпекло обличчя 12-річному хлопчику
12:11, 02 січня 2013Новини регіонів
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Доставлено в міську лікарню
На Львівщині вибухом петарди опекло обличчя 12-річному жителю Сокальського району.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 1 січня у селі Карів Сокальського району в руках у 12-річного місцевого жителя вибухнула петарда, завдавши хлопчику опіки обличчя ІІ ступеню тяжкості.
Підлітка було доставлено в Червоноградську міську лікарню.
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