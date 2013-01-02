На Хмельниччині порятували 17 рибалок

Минулої доби на Хмельниччині рятувальники врятували 17 рибалок.

Як повідомили кореспондента УНІАН у територіальному управлінні МНС в області, надзвичайна ситуація сталася на водосховищі-охолоджувачі Хмельницької АЕС - відкололася крижина, на якій перебувало 17 рибалок.

До місця події були направлені рятувальники на надувних та моторних човнах.

Рятувальники виявили, що крижина площею приблизно 5 га відкололась та знаходилася на відстані 100 м від берега і поступово віддаляється. В ході рятувальної операції з крижини було врятовано 17 осіб.

Ніхто із рибалок не постраждав, за медичною допомогою не звертались.