На Хмельниччині порятували 17 рибалок
13:05, 02 січня 2013Новини регіонів
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Перебували на крижині
Минулої доби на Хмельниччині рятувальники врятували 17 рибалок.
Як повідомили кореспондента УНІАН у територіальному управлінні МНС в області, надзвичайна ситуація сталася на водосховищі-охолоджувачі Хмельницької АЕС - відкололася крижина, на якій перебувало 17 рибалок.
До місця події були направлені рятувальники на надувних та моторних човнах.
Рятувальники виявили, що крижина площею приблизно 5 га відкололась та знаходилася на відстані 100 м від берега і поступово віддаляється. В ході рятувальної операції з крижини було врятовано 17 осіб.
Ніхто із рибалок не постраждав, за медичною допомогою не звертались.
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