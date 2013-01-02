У Херсоні від одержаних травм померла місіонерша із США

У Херсоні від одержаних при падінні травм померла 58-річна громадянка США.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області 31 грудня 2012 року в період часу з 11.00 до 12.00 на розі вулиць Філатова і Рози Люксембург у Херсоні втратила рівновагу, впала і дістала травми 58-річна громадянка США, мешканка американського міста Колорадо Спрінгс (штат Колорадо, адміністративний центр округу Ель-Пасо, США).

У повідомленні зазначається, що жінку було госпіталізовано у важкому стані в реанімаційне відділення лікарні ім. О.А.Тропіних з діагнозом «відкритий перелом ендопротеза колінного суглоба, велика втрата крові, зупинка серця».

1 січня близько 10.30 потерпіла померла.

За інформацією джерела в облуправлінні МВС 58-річна громадянка США разом з 57-річним чоловіком прибули до України у вересні 2012 року на запрошення херсонської парафії Пресвітеріанської церкви. Подружжя займалося місіонерською діяльністю.