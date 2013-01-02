Івано-Франківщина: відвідувачі ресторану обстріляли охоронця

В Івано-Франківській області молоді люди, які не хотіли покидати ресторан після святкування Нового року, обстріляли охоронця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, вранці, 1 січня, після святкування Нового року компанія молодих людей відмовилась залишити ресторан в одному з відпочинкових комплексів села Паляниця Івано-Франківської області. Гості розпочали бійку з охоронцями, які намагалися пояснити, що ресторан зачиняється. Обурені відвідувачі залишили заклад, однак через півтори години троє з них повернулися з травматичною зброєю та почали стрілянину. Внаслідок цього 24-річний охоронець отримав травму ноги і був доставлений до Яремчанської лікарні.

Про конфлікт власники ресторану повідомили міліцію.

Через кілька годин правоохоронці затримали трьох нападників. Розпочато кримінальне провадження. Хід розслідування знаходиться на контролі прокуратури.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та з’ясовуються обставини інциденту.