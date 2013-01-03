У Донецьку госпіталізовано громадянина Туреччини і місцевого жителя
09:11, 03 січня 2013Новини регіонів
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Необережне поводження з піротехнікою
У Донецьку через необережне поводження з піротехнікою в лікарню з серйозними травмами було госпіталізовано громадянина Туреччини і місцевого жителя.
Як повідомили УНІАН у Відділі у з`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, 1 січня до Київського райвідділу міліції м. Донецька надійшли два повідомлення з лікарні про надання медичної допомоги потерпілим під час запуску новорічних феєрверків.
Згідно з повідомленням, було госпіталізовано 38-річного жителя Донецька і 40-річного громадянина Туреччини, які дістали термічні опіки обличчя, поранення очей і контузії.
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